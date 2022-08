Un an après l’essai de ce magnifique IONIQ 5, j’ai eu l’occasion de refaire 1000 kilomètres à son bord. L’occasion de vous parler de mes 3 trucs préférés sur cette super auto !

Je devais avoir un modèle différent pour cet essai, à savoir le modèle le plus vendu en propulsion, mais suite à une incompréhension avec les équipes Hyundai, je me retrouve avec les mêmes specs que l’année dernière. Je ne boude pas mon plaisir de retrouver le HTRAC de 306 chevaux, mais j’avoue que j’aurai bien aimé testé la config la plus vendue.

BREF, assez de parlotte, voilà mon top 3 !

1. Look

Un an après son lancement, j’ai toujours le même coup de coeur pour son design. Mon exemplaire est en « Shooting Star Grey Mat » et cette couleur lui va à ravir. Le look bicolore avec les bas de caisse et les passages de roue couleur métal mat rend super bien. Ses lignes me tapent toujours autant dans l’oeil, je sais que c’est assez clivant mais moi j’adore le travail de Luc Donckerwolke ! Les lignes, les couleurs, les matières, ce côté concept-car rétro futuriste c’est toujours un grand oui !!

2. Recharge rapide

C’est un point très pratique, mais bien plus que l’autonomie finalement, je me suis rendu compte que le fait que la IONIQ 5 profite d’une recharge très rapide à 350kW sur courant continu, soit, en théorie, de quoi passer de 10 à 80% en 18 minutes. Voire même récupérer 100km d’autonomie en 5 minutes. A ce rythme, la peur de la panne sèche disparait rapidement, si vous avez une borne rapide pas loin.

J’ai chargé chez IONITY et chez TOTAL pendant mon week-end. Quand l’app ChargeMap m’annonçait une recharge de 10 minutes, la borne IONITY ne délivrait pas le max de sa puissance et la charge prenait plutôt 20 minutes que 10. Et pourtant, personne n’était branché en même temps que moi. Chez Total par contre, la borne envoyait plus que prévu ! Quoi qu’il en soit, à une telle vitesse de charge, l’enjeu n’est plus tant l’autonomie que la disponibilité rapide d’une borne au bon moment.

3. Comportement

C’est assez drôle de parler positivement de comportement pour un véhicule de 2,1 tonnes et seulement 300 chevaux, mais pour avoir essayer beaucoup d’électriques dans cette gamme, chez Skoda, VW ou Audi, je reste très fan du IONIQ 5 en 4 roues motrices. Ses 306ch font des merveilles et il plie le 0 à 100 en 5,2 secondes. Sur la route, s’insérer ou doubler est un jeu d’enfant, et pour peu que vous rouliez un peu vite sur le réseau secondaire, il n’est pas impossible qu’un grand sourire se dessine sur votre visage ! Peu de EV de ce poids peuvent en dire autant ! Le roulis est contenu et pour peu que vous anticipiez un peu vos freinages, le fun est bien présent.

