Les nouveaux cables USB-C Anker sont bio ! Alors non, le but n’est pas de pouvoir les manger, mais de les produire de façon plus responsable. Une partie du plastique est en effet remplacée par des matériaux bio-sourcés.

La fabrication de nos gadgets est rarement mise en avant pour son impact positif sur l’environnement, surtout quand il s’agit des cables, souvent considérés comme des produits jetables. Et pourtant c’est à cet accessoire très commun que ANKER propose une évolution plus responsable, à travers l’emploi de bio-matériaux. Et plus précisément d’une mixture propriétaire issue des plantes qui entre dans la composition de la gaine du cable à hauteur de 40%. C’est un début encourageant.

L’effort ne s’arrête pas là car les emballages de la marque font aussi partie de l’effort responsable, à savoir que l’utilisation du plastique a été réduit de 90% sur l’ensemble des gammes ANKER. Les inserts dans les boites sont en pulpe de papier compressée et l’encre issue du soja est aussi biodégradable. La boite en carton de nos cables est elle labellisée FSC.

Maintenant, est-ce que ça change quelque chose à l’usage ? Mon cable sera t-il moins performant, ou plus fragile ? Fort heureusement, pas du tout. Les cables sont torturés avant d’être commercialisés et cette gamme est donnée pour resister à 20.000 « pliages ». Ca sonne mieux en anglais mais vous voyez ce que ça veut dire. Produits de façon plus « verte » et avec une durée de vie au-dessus de la moyenne, on aime l’idée.

Dans la main, ces cables ne différent en rien des cables de bonne qualité à laquelle la marque nous a habitué. Un peu épais pour ne pas s’emmêler, le touché fait tout à fait plastique classique, avec une texture spéciale sur ce cable, un petit relief que l’on sent au touché. Et puis vous ne pourrez pas louper le logo BIO BASED sur la prise lightning.

Nous avons testé les modèles USB-C vers Lightning pour les produits Apple en longueur 180cm (24.99 euros), ils sont dispo en blanc, noir et 3 couleurs pastel : violet, vert et bleu sur Amazon. Ils existent aussi en longueur 90cm (19.99 euros) et bien sûr en USB-C vers USB-C.