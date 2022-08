Tout le monde connait déjà les Powerbanks, ces batteries de secours qui trainent au fond de nos sacs à dos… Pour l’été, ANKER passe la seconde et propose ses POWER STATIONS, de quoi rester loin d’une prise pendant des semaines et assez puissantes pour y brancher votre ordi, ou votre cafetière…

Vous partez en camping, en road trip, ou vous voulez simplement votre confort à la plage ? Bougez pas, on a ce qu’il vous faut ! ANKER vient de lancer sa gamme de (grosses) batteries POWER STATION. De 350 à plus de 1500 euros, la gamme est large !

Pour démarrer, on vous propose la Power Station 521 d’une puissance de 256Wh, de quoi charger votre smartphone plus de 20 fois, soit près de 3 semaines loin d’une prise. L’appareil dispose de ports USB, USB C, un 12V et même deux prises 220V ! Il peut offrir une puissance de 400W, donc ne branchez pas la raclette dessus. Il pèse 4 kilos et la recharge de 80% de l’appareil ne prend que 1h30. C’est dispo chez Amazon.

Si vous avez besoin de plus de Watts et d’un budget plus conséquent, on passe à la suite. La Power Station 535 propose le double de capacité du 521 avec 512Wh et encore plus de ports de charge. Il pèse donc 2 fois plus lourd aussi, pour un poids qui monte à 7,6 kilos. L’ergonomie reste la même que celle du modèle inférieur. Son prix est de 699 euros chez les vendeurs spécialisés.

On passe ensuite au modèle haut de gamme pour ceux qui veulent une énorme grosse batterie capable d’alimenter une cafetière ou un frigo mobile, avec la Power Station 757 : 1300Wh / 1500W, 13 ports de charge et malgré une énorme capacité, une recharge rapide de l’appareil à 80% en seulement 1 heure ! Son poids (20 kilos) est à la hauteur de son prix de 1700 euros. Mais avec elle, vous pourrez vous éloigner pour de bon du réseau ! C’est le début de l’aventure !! (Dispo chez les vendeurs spécialisés).



Enfin, si vous êtes de vrais aventuriers, ANKER propose aussi son panneau solaire qui permet de délivrer 100W via ses ports USB pour vos appareils électroniques. Mais il peut aussi s’utiliser comme chargeur pour les power stations ci-dessus. Son prix est de 350 euros. (Dispo chez Amazon)

