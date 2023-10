Le dieu de la malice est de retour ! La saison 2 de Loki, série Marvel diffusée sur Disney+, débarque ce vendredi 6 octobre. Après le succès de la première saison, on est « un peu » impatients de découvrir la suite (de la seule bonne série Marvel récente…).

Un cliffhanger qui laissait présager du lourd

La saison 1 s’est terminée sur un cliffhanger qui a laissé les fans perplexes. Loki et Sylvie, une variante de lui-même, ont réussi à tuer Kang le Conquérant, et ce faisant, ont également créé une nouvelle ligne temporelle, dans laquelle le temps est devenu chaotique.

La saison 2 de Loki se déroule dans ce nouveau monde chaotique. Loki et Sylvie devront désormais faire face aux conséquences de leurs actions. Ils devront également découvrir qui est le mystérieux personnage qui les surveille depuis le début de la série.

Un casting toujours aussi alléchant

Tom Hiddleston reprend son rôle de Loki, aux côtés de Sophia Di Martino dans le rôle de Sylvie. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant sont également de retour.

Des promesses de grandeur

La saison 2 de Loki est très attendue par les fans de Marvel. La première saison a été acclamée par la critique pour son humour, son action et son exploration des thèmes complexes du temps et du libre arbitre. La saison 2 a toutes les chances d’être encore plus ambitieuse et passionnante.

La saison 2 de Loki sera diffusée sur Disney+ à partir du 6 octobre. Les six épisodes seront diffusés un par semaine.