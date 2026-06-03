À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, PUBG Mobile décide lui aussi de chausser les crampons. KRAFTON et Level Infinite viennent de lancer Flame On Football Season, une opération in-game 100 % ballon rond qui tournera du 1er juin au 21 juillet, pile dans le rythme de la compétition.

Au cœur du dispositif : des partenariats officiels avec quatre sélections nationales — le Portugal et l’Argentine en tête d’affiche, rejoints par l’Ouzbékistan et l’Irak. Difficile de ne pas y voir un clin d’œil à la plus belle rivalité du foot moderne, celle qui oppose les nations de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi. Les joueurs brésiliens, eux, ne sont pas oubliés avec un maillot spécial inspiré de Richarlison.

Concrètement, l’événement permet de récupérer gratuitement des sets de maillots officiels sous licence, calqués sur les véritables tenues des équipes, ainsi que des cartes de collection à échanger et des feux d’artifice thématiques pour célébrer ses victoires sur le champ de bataille. PUBG Mobile y greffe aussi un système de pronostics et un événement franchement décalé baptisé Winner Winner Chicken Predictor : dix régions se voient attribuer une poule chargée de » prédire » le drapeau gagnant avant certains matchs. Du grand n’importe quoi assumé, et c’est tant mieux.

L’opération déborde même de l’écran. En Europe de l’Ouest, PUBG Mobile organise une watch party le 20 juin au Maaya de Berlin, déploie une affiche événementielle à Lisbonne du 1er au 7 juin, et glisse des sous-bocks collector dans une sélection de bars à Paris, Munich et Londres entre le 12 juin et le 20 juillet.

Le jeu reste disponible gratuitement sur iOS et Android. De quoi transformer chaque journée de Coupe du Monde en prétexte à une partie — et inversement.

La collaboration PUBG MOBILE x Équipe nationale de football du Portugal est disponible du 1er juin au 22 juillet. Téléchargez gratuitement le jeu sur l’App Store et le Google Play Store pour récupérer un maillot gratuit en jeu. Suivez PUBG MOBILE sur Instagram et TikTok pour rester informé des événements.