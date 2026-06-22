Focal n’a pas l’intention de faire dans la demi-mesure. Après la Diva Utopia en 2024 et la Diva Mezza Utopia en 2025, la marque stéphanoise dévoile en juin 2026 le troisième et dernier volet de sa saga d’enceintes actives connectées : la Diva Alta Utopia. Prix d’entrée : 190 000 € la paire en finition feutrine. Oui, c’est le prix d’un appartement. Non, Focal ne rigole pas.

Inspirée de la Grande Utopia, passée au filtre du XXIe siècle

La Diva Alta Utopia ne sort pas de nulle part. Elle s’inspire directement de la Grande Utopia, l’enceinte passive de référence absolue de la marque, dont elle reprend l’architecture fondamentale : 4 voies, Focus Time Management, membranes W et réglage fin du filtrage — le tout intégré dans un système tout-en-un actif et sans fil. Chaque colonne embarque ses propres amplificateurs, son DAC, son DSP et son module de streaming. Il suffit d’une prise secteur pour fonctionner — plus de rack, plus de câbles d’enceinte dans le salon.

Côté muscle, l’électronique signée Naim délivre 600 watts par enceinte, répartis sur quatre amplificateurs de classe AB dédiés (280 W pour les graves, 130 W pour le médium-grave, 100 W pour le médium, 90 W pour l’aigu). Sept haut-parleurs par colonne, dont quatre woofers W de 20,5 cm en configuration push-push pour des basses qui ne rigolent pas.

La vraie nouveauté : le tweeter PRISM

C’est la rupture technologique du produit. Focal abandonne son tweeter en béryllium — une référence depuis plus de vingt ans — pour une membrane inédite baptisée PRISM. Le procédé associe un substrat multi-matériaux à une micro-structuration avancée, brevetée et fabriquée en France. Résultat annoncé : une rigidité supérieure au béryllium, avec un meilleur équilibre entre légèreté, amortissement et contrôle des hautes fréquences.

Sans fil entre les deux enceintes : l’UWB fait le job

La liaison entre les deux colonnes passe par l’Ultra Wideband (UWB), sans perte ni compression, à une définition très élevée — jusqu’à 96 kHz/24 bits en mode sans fil, et 192 kHz/24 bits avec le câble Hi-Res optionnel. AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth 5.3 aptX Adaptive, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, UPnP, Wi-Fi 6, HDMI eARC, entrée RCA analogique : la connectivité est exhaustive.

Une sculpture de 148 cm et 107 kg

Visuellement, la Diva Alta Utopia impose sa présence avec ses joues flottantes amovibles, son logo rétroéclairé, sa double grille rouge et noir autour du tweeter et son ruban en aluminium brossé. Deux familles de finitions sont disponibles : feutrine (Grey Felt, Ivory Felt) en fibres polyester certifié OEKO-TEX, ou laqué haute brillance (Black, Off White, Dune), réalisé à la main dans l’atelier Focal Ebénisterie Bourgogne.

Disponible à partir d’août 2026, exclusivement chez les revendeurs du réseau Focal Powered by Naim. Pour les curieux sans chéquier de milliardaire, il reste les photos.