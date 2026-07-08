L’intelligence artificielle ne se limite plus aux smartphones ou aux ordinateurs. Après les aspirateurs, les montres connectées et les écouteurs, elle fait désormais son apparition… dans une brosse à dents. Avec la nouvelle Sonicare DiamondClean 9900 Prestige, Philips inaugure sa première brosse à dents électrique intégrant une IA directement embarquée dans son manche. Une évolution qui soulève une question simple : s’agit-il d’une véritable avancée pour la santé bucco-dentaire ou d’un nouvel argument marketing destiné à justifier un prix de 449 € ?

Une IA qui travaille sans smartphone

Contrairement aux précédentes générations de brosses connectées, qui reposaient largement sur une application mobile pour analyser les habitudes de brossage, Philips fait évoluer son approche. L’intelligence artificielle est désormais intégrée dans la brosse elle-même.

Concrètement, plusieurs capteurs suivent en permanence la position du manche, les mouvements effectués et la pression exercée sur les dents. Toutes ces données sont analysées en temps réel afin d’indiquer immédiatement à l’utilisateur les zones oubliées ou une pression excessive, sans attendre la synchronisation avec un smartphone.

Cette exécution « on-device » constitue probablement la principale innovation de cette DiamondClean 9900 Prestige. Elle rend l’assistance beaucoup plus naturelle : le retour d’information est instantané et disponible à chaque brossage, même sans ouvrir une application.





Enfin savoir si l’on se brosse vraiment bien les dents

Le constat de Philips n’est pas nouveau. Beaucoup de personnes pensent adopter une bonne technique de brossage alors qu’elles oublient régulièrement certaines zones de leur dentition.

La DiamondClean 9900 Prestige tente de résoudre ce problème grâce à une cartographie de la bouche découpée en douze secteurs. Au fil des deux minutes de brossage recommandées, chaque zone est validée ou signalée comme incomplètement nettoyée. L’utilisateur visualise directement sa progression sur le manche grâce à un écran intégré et à un anneau lumineux qui change de couleur selon la qualité du brossage.

Le principe rappelle finalement les systèmes d’assistance à la conduite : l’objectif n’est pas de remplacer l’utilisateur, mais de corriger en temps réel les erreurs les plus fréquentes.

Une concurrence déjà bien installée

Philips n’est évidemment pas le premier constructeur à vouloir rendre le brossage plus intelligent.

Depuis plusieurs années, Oral-B propose déjà un suivi des mouvements grâce à ses modèles iO haut de gamme. D’autres fabricants comme Oclean misent également sur des capteurs et des écrans intégrés.

La différence réside ici dans le traitement local des données. Philips cherche à rendre le smartphone presque secondaire. L’utilisateur peut profiter des fonctions essentielles sans avoir à lancer une application à chaque utilisation, ce qui constitue une approche plus pratique au quotidien.

La technologie ne remplace pas les bonnes habitudes

Au-delà de l’intelligence artificielle, cette DiamondClean conserve les fondamentaux de la gamme Sonicare.

Les vibrations soniques restent au cœur du nettoyage, avec une technologie qui propulse le mélange eau-salive entre les dents afin d’améliorer l’élimination de la plaque. Les capteurs SenseIQ ajustent automatiquement la puissance lorsque la pression devient excessive afin de protéger l’émail et les gencives. Huit programmes de brossage et trois niveaux d’intensité permettent également d’adapter le fonctionnement aux préférences de chacun.

Philips revendique jusqu’à vingt fois plus de plaque éliminée qu’avec une brosse manuelle ainsi que des gencives jusqu’à quinze fois plus saines après six semaines d’utilisation en mode Clean. Comme toujours avec ce type d’annonce, il convient de rappeler que ces résultats proviennent des protocoles d’évaluation du constructeur et ne reflètent pas nécessairement l’expérience de tous les utilisateurs.

Un prix qui réserve cette innovation à quelques passionnés

Reste un obstacle difficile à ignorer : son tarif.

Avec un prix conseillé de 449 € chez Amazon et les spécialistes Fnac-Darty et Boulanger à partir d’août 2026 ., la DiamondClean 9900 Prestige se situe tout en haut du marché des brosses à dents électriques. À ce niveau, la question n’est plus seulement celle des performances de nettoyage, déjà excellentes sur des modèles deux fois moins chers, mais bien celle de la valeur ajoutée de cette intelligence artificielle.

Pour les utilisateurs les plus exigeants, ceux qui recherchent un suivi précis de leur hygiène bucco-dentaire ou qui souhaitent corriger leur technique de brossage, cette assistance permanente peut représenter un véritable intérêt. Pour beaucoup d’autres, une Sonicare milieu de gamme ou une Oral-B iO offrira déjà une qualité de nettoyage très élevée pour un investissement nettement inférieur.

Le regard de W3sh.com

L’intérêt de cette DiamondClean 9900 Prestige ne réside finalement pas dans sa puissance de nettoyage, domaine où Philips excelle depuis longtemps, mais dans sa capacité à faire disparaître la frontière entre objet connecté et objet intelligent.

L’IA n’est plus ici un simple mot à la mode collé sur une application mobile. Elle intervient directement pendant le brossage, au moment où elle peut réellement être utile. C’est sans doute cette intégration discrète, presque invisible, qui préfigure la prochaine génération d’objets connectés : des produits capables d’analyser, d’apprendre et de conseiller sans monopoliser notre attention.

Pour autant, à près de 450 €, cette démonstration technologique s’adresse davantage aux amateurs d’innovations qu’au grand public. Reste que Philips montre une direction intéressante : celle d’une IA qui se fait oublier pour mieux rendre service. C’est probablement là que réside sa véritable valeur.