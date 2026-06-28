Une œuvre d’art roulante produite à seulement neuf exemplaires

Il y a des automobiles qui répondent à une étude de marché. Et puis il y a celles qui naissent d’une simple idée. La nouvelle Morgan Midsummer Coupé appartient clairement à cette seconde catégorie. Après le spectaculaire roadster Midsummer dévoilé en 2024, un client de la marque britannique a demandé aux équipes de Malvern ce que donnerait une version fermée. Deux ans plus tard, Morgan présente une réponse aussi élégante qu’exclusive.

Fruit d’une nouvelle collaboration avec le célèbre carrossier italien Pininfarina, la Morgan Midsummer Coupé ne sera produite qu’à neuf exemplaires destinés à des clients triés sur le volet. Plus qu’une série limitée, il s’agit d’un véritable programme de coachbuilding contemporain où chaque voiture sera totalement personnalisée selon les souhaits de son propriétaire.

Une histoire qui remonte bien avant cette Midsummer

Fondée en 1909, Morgan reste l’un des derniers constructeurs à fabriquer ses automobiles quasiment à la main dans son usine historique de Pickersleigh Road, à Malvern. La marque cultive depuis plus d’un siècle une philosophie unique mêlant techniques artisanales, structure en frêne et carrosserie façonnée à la main.

En 2024, Morgan surprenait le monde automobile avec la Midsummer, un sublime barchetta dessiné avec Pininfarina et produit à seulement cinquante exemplaires. L’objectif n’était pas uniquement de créer une voiture exceptionnelle, mais aussi de démontrer le savoir-faire de la marque dans le domaine du coachbuilding moderne.

Le succès du projet a rapidement dépassé les attentes. Tous les exemplaires ont trouvé preneur et les équipes de Morgan ont acquis de nouvelles compétences en matière de conception, de fabrication et de personnalisation. La Midsummer Coupé constitue aujourd’hui l’aboutissement naturel de cette aventure.

Plus qu’une Midsummer avec un toit

À première vue, certains pourraient croire que Morgan s’est contenté d’ajouter un pavillon à la barchetta. La réalité est tout autre.

Les designers de Morgan et de Pininfarina ont entièrement revu les proportions afin de créer une véritable GT. Le pavillon vitré redessine complètement la silhouette, tandis que les surfaces vitrées évoquent les grands coupés italiens des années 1960.

La spectaculaire ligne de toit se prolonge jusqu’à une poupe particulièrement travaillée où une fine baguette chromée sépare les deux parties de la lunette arrière. Le résultat est infiniment plus sculptural que celui du modèle découvrable.

Les nouvelles portes, les montants de pare-brise usinés dans la masse, les vitrages collés et la structure entièrement repensée montrent que cette voiture a été conçue comme un modèle inédit et non comme une simple déclinaison.

Quand tradition et haute technologie se rencontrent

C’est probablement ici que réside toute la magie de cette Morgan.

La carrosserie est toujours façonnée manuellement à partir de feuilles d’aluminium grâce à l’English Wheel, une technique traditionnelle de formage vieille de plus d’un siècle. Pourtant, chaque panneau est contrôlé grâce au scan laser, à la modélisation CAO et à des mesures numériques extrêmement précises.

Morgan conserve également l’une de ses signatures historiques : la structure en bois de frêne. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, elle ne joue pas uniquement un rôle décoratif. Elle participe pleinement à la rigidité de l’ensemble aux côtés de l’aluminium et du vitrage structurel.

Cette architecture permet au coupé de ne peser qu’environ 2,5 % de plus qu’une Supersport équipée d’un hard-top, malgré son imposant toit panoramique en verre.

Une mécanique BMW, un caractère Morgan

Morgan ne communique pas officiellement la puissance de cette série très exclusive.

En revanche, le constructeur confirme que la Midsummer Coupé repose sur la plateforme CXV en aluminium et utilise le six cylindres en ligne turbocompressé BMW associé à une transmission automatique ZF à huit rapports, comme la récente Supersport. Les observateurs s’attendent donc à retrouver le réputé moteur B58 développant jusqu’à 400 ch dans cette configuration. Morgan n’a toutefois pas confirmé la puissance exacte de cette version.

Un habitacle digne de la haute couture automobile

À bord, impossible de parler de finition au sens industriel du terme.

Chaque client travaillera directement avec Morgan pour définir les essences de bois, les cuirs, les teintes et les matériaux qui composeront son automobile.

Le prototype présenté utilise un magnifique mélange de teck, d’aluminium usiné et de cuir pleine fleur. Même le nouveau sélecteur de vitesses reçoit une incrustation en bois. La vaste verrière baigne l’habitacle de lumière, renforçant l’impression d’être installé dans une création artisanale plutôt que dans une automobile de série.

Une vitrine du savoir-faire Morgan

La Morgan Midsummer Coupé n’est évidemment pas destinée à devenir un modèle de grande diffusion. Avec seulement neuf exemplaires produits, elle restera l’une des Morgan les plus rares jamais construites.

Mais son importance dépasse largement ce chiffre. Elle constitue un laboratoire roulant permettant à Morgan d’expérimenter de nouvelles techniques de fabrication, de nouveaux matériaux et une approche encore plus poussée de la personnalisation. Les enseignements tirés de ce programme pourraient influencer les futures productions de la marque britannique.

Conclusion

Dans un univers automobile où l’électrification, les plateformes communes et les écrans géants tendent à uniformiser les productions, la Morgan Midsummer Coupé apparaît comme un véritable manifeste. Celui d’un constructeur centenaire qui démontre que l’artisanat, l’émotion et le sur-mesure ont encore toute leur place.

Plus qu’une automobile, cette Morgan est une pièce de collection fabriquée à la main, où chaque détail raconte une histoire. Neuf privilégiés auront la chance d’en prendre le volant. Pour tous les autres, il restera le plaisir de contempler ce qui est probablement l’une des plus belles interprétations modernes du coachbuilding européen.

Prix et disponibilité

Fidèle à sa tradition de discrétion pour ses réalisations les plus exclusives, Morgan ne dévoile pas le prix de la Midsummer Coupé. Une chose est certaine : avec seulement neuf exemplaires destinés à des clients, cette création sur mesure se positionnera au sommet de la gamme du constructeur britannique. Les estimations évoquent un tarif largement supérieur à 200 000 £ (environ 235 000 € au cours actuel), voire davantage selon le niveau de personnalisation retenu. Les neuf voitures feront l’objet d’un accompagnement individuel via le programme Morgan Commissions, faisant de chacune d’elles une pièce unique.

À noter que les neuf exemplaires ne sont pas officiellement annoncés comme vendus. Contrairement à la Midsummer Barchetta de 2024, Morgan indique seulement qu’ils sont proposés via son programme de commandes spéciales.