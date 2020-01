Après sa réussite au CES 2019, Bigger Inside, une start-up montpelliéraine, déploie de sa solution en France, avec le lancement de son 1er jeu Protocol 223. Ce nouveau jeu compétitif en réalité mixte peut accueillir les joueurs dans une arène de plus de 200 m2 pour des combats jusqu’à 4 vs 4.

Equipé d’un casque de réalité virtuelle et d’une combinaison de capteurs, Protocol 223 : est un concept unique où chaque joueur implique son corps dans chaque interaction… pour se transposer le temps d’une partie dans un monde parallèle riche en émotions.

Bigger Inside est la nouvelle solution de réalité mixte (mélange de réalité physique et virtuelle) adaptée aux salles de divertissement. Son équipe conçoit des expériences de réalité mixte hors domicile et a entièrement développé la solution (logiciel et matériel) permettant aux joueurs d’interagir dans le monde virtuel grâce à des capteurs : une combinaison autonome de capture de mouvement du corps entier (mains, jambes, corps…), en temps réel, nommée ExoSuit.

Après avoir équipé leurs ExoSuits, les joueurs plongent dans le monde cyber futuriste de Protocol 223. Ils pénètrent dans un univers virtuel, représentant exactement la topographie de la salle de jeu, mais de manière fantasmée. Les combattants s’affronteront alors en équipe, autour d’objectifs proposés par différents modes de jeu : collecte d’objets, destruction de cible, contrôle de position… Les compétences individuelles des joueurs seront mises à rude épreuve, mais stratégie, coordination, communication et maitrise des pouvoirs les mèneront à la victoire.

Les technologies de contrôle et de positionnement utilisées rendent compatibles les jeux développés dans des salles cloisonnées. En plus de posséder dorénavant sa propre salle d’exploitation, Bigger Inside propose une nouvelle expérience adaptable et unique aux salles de divertissement.

Monpeliérains, foncez !

The Cluster, la 1ère salle équipée par Bigger Inside a ouvert ses portes 10 Décembre 2019 à Montpellier !

Elle offre une arène de réalité mixte de 200 m2 pour des combats de 4 vs 4 en PVP.