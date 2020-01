Vous ne saviez pas que Laurens van den Acker, le boss du design chez Renault était fan de sneakers ? Et que pour chaque modèle de voiture dessiné, il se créait en parallèle une paire de basket aux mêmes couleurs ? Et bien ne trainez pas et rendez vous à l’Atelier Renault à Paris pour découvrir l’expo sneaCARS !

Hier soir sur les Champs Elysées, ça parlait sneakers. Et pas chez Footlocker ou chez Nike non, mais à l’Atelier Renault. En effet la marque au losange inaugurait une exposition pour raconter la passion de son directeur du design pour les jolies baskets. On savait déjà que Laurens van der Acker dénotait par son look plus casual que les costumes gris de directeurs et on avait remarqué qu’à chacune de ses apparitions publiques il portait une paire de sneakers. Ce qu’on ne savait pas, c’est qu’il en était passionné depuis toujours. Depuis ses débuts en Californie où la basket est un vrai mode de vie, jusqu’au Japon où il a aussi exercé.

Depuis qu’il est chez Renault, il s’est crée une paire de sneakers pour chaque nouveau modèle crée. D’abord avec les moyens du bord, chez Adidas grâce aux outils de personnalisation disponibles pour tous, puis, plus récemment avec le concours du Coq Sportif où il peut crée son modèle avec l’aide des designers. Normal. Les deux marques se connaissent bien et c’est d’ailleurs Le Coq Sportif qui équipe Renault F1 Team.

Laurens nous a dévoilé la prochaine paire qu’il a dessiné avec Le Coq Sportif, à l’occasion d’un futur reveal très proche… Le Salon de Genève est dans quelques semaines… Je dis ça, je dis rien !

Si vous voulez en savoir plus sur les liens qu’il existe entre la personnalisation d’une voiture et d’une sneaker, allez lire l’interview complète de Laurens van den Acker sur le site de Renault.

Et si vous passez à l‘Atelier Renault, vous pourrez admirer les différentes créations du designer, aussi bien à lacets qu’à quatre roues.