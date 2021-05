New Era n’en finit plus de réactualiser et revigorer ses collections iconiques! Voici que la colletion Colour Pack (MLB) se voit prendre un coup de peps coloré pour un été haut en couleur.

Fournisseur officiel de la Major League Baseball, vous connaissez tous les modèles iconiques de la marque New Era, ornant la tête des équipes des plus grandes villes des Etats-Unis. Si les couleurs classiques sont toujours de mise, il fallait tout de même marquer l’été et proposer des coloris plus proches des grosses journées de soleil et de chaleur qui approchent.

C’est le but de la toute nouvelle collection Colour Pack de New Era qui met ici à l’honneur trois équipes légendaires de la MLB. Ici point de rouge ou de noir ou gris qu’on voit habituellement sur les casquettes, mais une palette de couleurs vives et contrastées et des teintes corail aux accents dorés étincelants. Et c’est bien évidemment l’iconique modèle 9FORTY de New Era qui se voit paré de ces nouveaux coloris.

Avec sa visière pré-courbée, ses panneaux structurés et sa fermeture par patte, cette 9FORTY réactualisée propose toujours le même confort parfait. Les logos des équipes sont évidemment brodés sur chaque casquette et contrastent avec le design colour-block du tissu, sans oublier le célèbre drapeau New Era qui flotte comme toujours du côté gauche. Mais on ne se limite pas qu’à casquettes, puisque ces couleurs tranchées se retrouvent aussi dans une collection de vêtements tels que t-shirts et débardeurs en coton léger.

La collection Colour Pack (MLB) est maintenant disponible sur www.neweracap.eu et auprès de certains commerçants.

