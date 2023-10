La nouvelle bande-annonce du prochain film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, est sortie !

La bande-annonce est tout simplement magnifique. Les images sont à couper le souffle, et la musique est envoûtante. On sent la touche du maestro dans chaque détail. Regardez plutôt :

L’histoire semble également très prometteuse. On suit Sosuke, un jeune garçon qui découvre un héron blessé sur la plage. Il décide de l’aider et de l’appeler Chun. Au fil du temps, Sosuke et Chun deviennent amis. Ils vont vivre ensemble de nombreuses aventures, notamment dans le monde des esprits… Vivement novembre !!