Pour accompagner l’arrivée au Japon de la nouvelle Continental GT S, Bentley a investi plusieurs lieux emblématiques de Tokyo. De la Tokyo Tower illuminée en vert jusqu’au célèbre parking de Daikoku, le constructeur britannique a transformé la capitale nippone en écrin pour son nouveau coupé Grand Tourisme. L’objectif est clair : mettre en scène une Continental GT plus sportive, tout en conservant le raffinement qui caractérise Bentley.

Tokyo, capitale du luxe automobile

Le lancement s’est articulé autour de la Tokyo Tower, éclairée aux couleurs de Bentley, où plus d’une centaine d’invités ont découvert la nouvelle Continental GT S. Bentley a également investi Daikoku puis Shinjuku avec un rassemblement » Coffee & Cars « , démontrant sa volonté de rapprocher son univers de celui des passionnés japonais.

Une Continental GT plus expressive

La finition S adopte une présentation plus dynamique avec des éléments Blackline, des jantes de 22 pouces, des optiques assombries et une ambiance intérieure mêlant cuir, Alcantara Dinamica et fibre de carbone. L’ensemble renforce le caractère sportif du coupé sans renoncer au luxe.

L’hybridation au service des performances

La quatrième génération de Continental GT combine un V8 biturbo et un moteur électrique pour délivrer 680 ch et 930 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,5 secondes, tout en préservant le confort attendu d’une Bentley.

Une mise en scène inspirée du Japon

Une Continental GT S décorée aux couleurs du Shinkansen Hayabusa a parcouru Shibuya, tandis que les écrans géants diffusaient la campagne de la Continental Supersports. Bentley signe ainsi une opération de communication originale et parfaitement adaptée à la culture automobile japonaise.

Cette présentation spectaculaire démontre que Bentley sait encore transformer le lancement d’un modèle en véritable événement. Plus expressive, électrifiée et toujours aussi raffinée, la Continental GT S confirme sa place parmi les références du Grand Tourisme de prestige.